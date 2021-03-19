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19 березня 2021, 20:10 12

Рада нацбезпеки запровадила санкції щодо 19 компаній з надрокористування

19 березня 2021, 20:10 12
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Також РНБО ініціювала аудит усіх дозволів на надрокористування, які видавалися від 1994 року
Також РНБО ініціювала аудит усіх дозволів на надрокористування, які видавалися від 1994 року
Фото з відкритих джерел
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Прийняті рішення стосовно санкцій у сфері надрокористування - стосовно 19 компаній застосований максимальний вид санкцій.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради, передає RegioNews.

Прийнято рішення стосовно санкцій саме в контексті надрокористування...Стосовно 19 компаній застосований максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна, які може застосувати РНБО, - сказав Данілов.

Він зауважив, що рішення прийнято відносно таких компаній: "Геоконект", "Глобалгеоінвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль" "Геотаргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест оіл компані", "Надра простір","Інфогеотренд", "Ейджинмарка", "Екогаз альянс", "Епівал енерджі", "Юноліт оіл", "Профіннафт", "Бестгеотех".

Він додав, що РНБО також ініціювало проведення аудиту всіх без виключення дозволів на надрокористування, які видавалися, починаючи з 1994 року.

Як повідомлялося, сьогодні РНБО ввела жорсткі санкції проти 27 експосадовців. Подання були здійснені від Кабміну і СБУ.

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