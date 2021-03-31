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31 березня 2021, 21:29 60

Довибори в Раду на Франківщині: ЦВК знову змінила склад окружної комісії

31 березня 2021, 21:29 60
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Фото: Суспільне
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Центральна виборча комісія під час засідання ввечері 31 березня замінила двох членів окружної виборчої комісії округу №87 в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Зокрема, за поданням "Партії зелених України”, ЦВК достроково припинила повноваження члена ОВК №87 Лілії Іванчук і замість неї включила до складу комісії Тараса Боярчука.

Також за поданням політичної партії "Патріот" було припинено повноваження члена ОВК Ярослава Михалківа і включено замість нього до складу комісії Артема Соломенчука.

Нагадаємо, ЦВК знову змінила голову виборчої комісії на окрузі №87 - уже вдруге за два дні.

31 березня ОВК відновила роботу і зразу ж взяла "тайм-аут”.

вибори Івано-Франківськ засідання ЦВК ОВК

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