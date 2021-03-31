Довибори в Раду на Франківщині: ЦВК знову змінила склад окружної комісії
Раніше ЦВК двічі змінювала голову цієї ОВК
Раніше ЦВК двічі змінювала голову цієї ОВК
Центральна виборча комісія під час засідання ввечері 31 березня замінила двох членів окружної виборчої комісії округу №87 в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.
Зокрема, за поданням "Партії зелених України”, ЦВК достроково припинила повноваження члена ОВК №87 Лілії Іванчук і замість неї включила до складу комісії Тараса Боярчука.
Також за поданням політичної партії "Патріот" було припинено повноваження члена ОВК Ярослава Михалківа і включено замість нього до складу комісії Артема Соломенчука.
Нагадаємо, ЦВК знову змінила голову виборчої комісії на окрузі №87 - уже вдруге за два дні.
31 березня ОВК відновила роботу і зразу ж взяла "тайм-аут”.
Опитування у Харкові: в мерських перегонах перемагає ДобкінВсі новини »
31 березня 2021, 20:08Марцінків забрав назад слова про платні щеплення вакциною Pfizer
31 березня 2021, 18:46Довибори на 87 окрузі: ОВК відновила роботу і зразу ж взяла "тайм-аут”
31 березня 2021, 17:59
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Хто рулить особливими дорученнями "швидкозростаючого" Чернишова