На Житомирщині напали на депутата від "Слуги народу"
Йдеться про депутата Коростенської міської ради Андрія Недашківського
Йдеться про депутата Коростенської міської ради Андрія Недашківського
У Житомирській області невідомі напали на депутата від "Слуги народу" Коростенського міської ради Андрія Недашківського.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу партії.
Двоє невідомих в масках зустріли його в під'їзді будинку близько 8:00, застосували газовий балончик і намагалися побити.
"Така зухвала поведінка наводить на думку, що у злочинців є покровителі у місцевої влади, і тому впевнені у безкарності", — повідомили в політсилі.
Сам депутат зазначив, що злочин проти нього вчинено у зв'язку з "принциповою позицією депутатів Коростенської міської ради від фракції "Слуга народу" щодо проблеми вивозу сміття у місті".
Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області напали на приймальню депутата облради.
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