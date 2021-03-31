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31 березня 2021, 18:39 1

На Житомирщині напали на депутата від "Слуги народу"

31 березня 2021, 18:39 1
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Йдеться про депутата Коростенської міської ради Андрія Недашківського
Йдеться про депутата Коростенської міської ради Андрія Недашківського
Фото з відкритих джерел
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У Житомирській області невідомі напали на депутата від "Слуги народу" Коростенського міської ради Андрія Недашківського.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу партії.

Двоє невідомих в масках зустріли його в під'їзді будинку близько 8:00, застосували газовий балончик і намагалися побити.

"Така зухвала поведінка наводить на думку, що у злочинців є покровителі у місцевої влади, і тому впевнені у безкарності", — повідомили в політсилі.

Сам депутат зазначив, що злочин проти нього вчинено у зв'язку з "принциповою позицією депутатів Коростенської міської ради від фракції "Слуга народу" щодо проблеми вивозу сміття у місті".

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області напали на приймальню депутата облради.

Україна депутат Житомирська область депутати Рада

 
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