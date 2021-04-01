У Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня, - КМДА

Міська влада сподівається, що три тижні карантину дадуть результат

Міська влада сподівається, що три тижні карантину дадуть результат

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Жорсткий карантин у Києві можуть продовжити після 16 квітня, якщо ситуація із поширенням захворюваності на COVID-19 буде і далі погіршуватися.

Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі "Громадського радіо", передає RegioNews.

За його словами, наразі не можна спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю у столиці до 16 квітня.

Сподіваємося, що ці три тижні карантину дадуть результати, і ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант послаблення обмежень", - сказав Мондрієвський.

Він пояснив, що карантин зараз необхідний, оскільки ситуація в лікарнях Києва дуже складна.

Крім того, Мондриївський зазначив, що подібні рішення щодо запровадження локдауну зараз приймають у багатьох країнах, щоб знизити кількість хворих і навантаження на медичну систему.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун, обмеження діятимуть до 16 квітня.