14:50  01 квітня
В Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування
14:49  01 квітня
У Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня, - КМДА
08:11  01 квітня
Російські найманці здійснили низку провокацій на Донбасі
UA | RU
UA | RU
01 квітня 2021, 14:49 7

У Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня, - КМДА

01 квітня 2021, 14:49 7
Читайте также на русском языке
Міська влада сподівається, що три тижні карантину дадуть результат
Міська влада сподівається, що три тижні карантину дадуть результат
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Жорсткий карантин у Києві можуть продовжити після 16 квітня, якщо ситуація із поширенням захворюваності на COVID-19 буде і далі погіршуватися.

Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі "Громадського радіо", передає RegioNews.

За його словами, наразі не можна спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю у столиці до 16 квітня.

Сподіваємося, що ці три тижні карантину дадуть результати, і ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант послаблення обмежень", - сказав Мондрієвський.

Він пояснив, що карантин зараз необхідний, оскільки ситуація в лікарнях Києва дуже складна.

Крім того, Мондриївський зазначив, що подібні рішення щодо запровадження локдауну зараз приймають у багатьох країнах, щоб знизити кількість хворих і навантаження на медичну систему.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун, обмеження діятимуть до 16 квітня.

коронавірус Київ карантин КМДА локдаун

У Києві "замінували" лікарню: правоохоронці шукають вибухівку по всьому місту
01 квітня 2021, 14:41
В "Укрзалізниці" розповіли, як ходитимуть потяги через локдаун у столиці й Київській області
01 квітня 2021, 13:59
Під Донецьком на один день окупанти відкриють КПВВ
01 квітня 2021, 12:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі публікації »
Віталій Бала
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua