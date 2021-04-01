В Киеве могут продолжить жесткий карантин и после 16 апреля, - КГГА

Городские власти надеются, что три недели карантина дадут результат

Городские власти надеются, что три недели карантина дадут результат

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Жесткий карантин в Киеве могут продолжить после 16 апреля, если ситуация с распространением заболеваемости COVID-19 будет и дальше ухудшаться.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире "Громадського радіо", передает RegioNews.

По его словам, сейчас нельзя спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью в столице до 16 апреля.

Надеемся, что эти три недели карантина дадут результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений", - сказал Мондриевский.

Он пояснил, что карантин сейчас необходим, поскольку ситуация в больницах очень сложная.

Кроме того, Мондриевский отметил, что подобные решения о введении локдауна сейчас принимают во многих странах, чтобы снизить количество больных и нагрузку на медицинскую систему.

Напомним, Киев с 5 апреля вводит жесткий локдаун, ограничения будут действовать до 16 апреля.