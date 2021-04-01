14:50  01 квітня
В Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування
14:49  01 квітня
У Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня, - КМДА
08:11  01 квітня
Російські найманці здійснили низку провокацій на Донбасі
UA | RU
UA | RU
01 квітня 2021, 12:49 187

Під Донецьком на один день окупанти відкриють КПВВ

01 квітня 2021, 12:49 187
Читайте также на русском языке
Даний пункт пропуску суміжний з КПВВ "Новотроїцьке"
Даний пункт пропуску суміжний з КПВВ "Новотроїцьке"
Facebook
Читайте также
на русском языке

Угруповання "ДНР" у п'ятницю, 2 квітня, на один день відкриє контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка". Даний пункт пропуску суміжний з КПВВ "Новотроїцьке".

Як пише RegioNews з посиланням на "Новини Донбасу", перетнути лінію розмежування можна з 9:00 до 16:30.

При цьому для громадян, які в'їжджають з окупованої території, необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території України. Вони повинні встановити додаток "Вдома" і відправитися на двотижневу самоізоляцію. Її можна скасувати, отримавши негативний результат експрес-тесту на антиген коронавірусу, який можна буде зробити на КПВВ "Новотроїцьке" безкоштовно. Також самоізоляцію можна скасувати, отримавши негативний результат ПЛР-тесту.

Для в'їзду на окуповану частину Донецької області необхідно отримати дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР". Також потрібно заповнити бланк-згода "на напрям в стаціонарне відділення закладу охорони здоров'я для проведення обстеження", або здати експрес-тест на COVID за близько 650 грн (1750 рублів). У разі негативного результату все одно необхідно буде давати згоду на самоізоляцію. При позитивному тесті людина прямує до лікарні.

Нагадаємо, у Станиці Луганській почали безкоштовно тестувати мешканців ОРДЛО.

коронавірус Донбас Україна війна кпп

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі публікації »
Віталій Бала
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram