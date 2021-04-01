14:50  01 квітня
В Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування
14:49  01 квітня
У Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня, - КМДА
08:11  01 квітня
Російські найманці здійснили низку провокацій на Донбасі
UA | RU
UA | RU
01 квітня 2021, 14:41 4

У Києві "замінували" лікарню: правоохоронці шукають вибухівку по всьому місту

01 квітня 2021, 14:41 4
Читайте также на русском языке
Дві лікарні вже перевірили - вибухівки не знайшли
Дві лікарні вже перевірили - вибухівки не знайшли
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Столичні правоохоронці перевіряють всі лікарні міста на можливе замінування. Перед цим невідомий надіслав повідомлення на електронну пошту поліції про замінування столичної лікарні, але не повідомив якої саме.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Перевіряється інформація, на місцях працюють спеціальні групи, кінологи, вибухотехніки. Відомості про даний факт внесені до журналу єдиного реєстру заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення", - повідомили в поліції.

Правоохоронці додають, що наразі немає точної інформації про кількість лікарень, які перевіряють.

Пізніше стало відомо, що вже перевірили на предмет мінування дві лікарні - Київську міську клінічну лікарню №5 і Київську міську клінічну лікарні №7, проте не знайшли там вибухівки.

Нагадаємо, раніше у Києві "замінували" сім станцій метро.

Київ мінування поліція хворі лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі публікації »
Віталій Бала
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua