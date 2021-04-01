У Києві "замінували" лікарню: правоохоронці шукають вибухівку по всьому місту

Дві лікарні вже перевірили - вибухівки не знайшли

Дві лікарні вже перевірили - вибухівки не знайшли

Фото: Facebook

Столичні правоохоронці перевіряють всі лікарні міста на можливе замінування. Перед цим невідомий надіслав повідомлення на електронну пошту поліції про замінування столичної лікарні, але не повідомив якої саме.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Перевіряється інформація, на місцях працюють спеціальні групи, кінологи, вибухотехніки. Відомості про даний факт внесені до журналу єдиного реєстру заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення", - повідомили в поліції.

Правоохоронці додають, що наразі немає точної інформації про кількість лікарень, які перевіряють.

Пізніше стало відомо, що вже перевірили на предмет мінування дві лікарні - Київську міську клінічну лікарню №5 і Київську міську клінічну лікарні №7, проте не знайшли там вибухівки.

Нагадаємо, раніше у Києві "замінували" сім станцій метро.