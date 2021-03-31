Довыборы в Раду на Франковщине: ЦИК снова изменила состав окружной комиссии
Ранее ЦИК дважды меняла голову этой ОИК
Ранее ЦИК дважды меняла голову этой ОИК
Центральная избирательная комиссия на заседании вечером 31 марта заменила двух членов окружной избирательной комиссии округа №87 в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
В частности, по представлению "Партии зеленых Украины", ЦИК досрочно прекратила полномочия члена ОИК №87 Лилии Иванчук и вместо нее включила в состав комиссии Тараса Боярчука.
Также по представлению политической партии "Патриот" были прекращены полномочия члена ОИК Ярослава Михалкива и включено вместо него в состав комиссии Артема Соломенчука.
Напомним, ЦИК снова сменила председателя избирательной комиссии на округе №87 - уже второй раз за два дня.
31 марта ОИК возобновила работу и сразу же взяла "тайм-аут".
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