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31 марта 2021, 21:29 53

Довыборы в Раду на Франковщине: ЦИК снова изменила состав окружной комиссии

31 марта 2021, 21:29 53
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Ранее ЦИК дважды меняла голову этой ОИК
Фото: Суспільне
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Центральная избирательная комиссия на заседании вечером 31 марта заменила двух членов окружной избирательной комиссии округа №87 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

В частности, по представлению "Партии зеленых Украины", ЦИК досрочно прекратила полномочия члена ОИК №87 Лилии Иванчук и вместо нее включила в состав комиссии Тараса Боярчука.

Также по представлению политической партии "Патриот" были прекращены полномочия члена ОИК Ярослава Михалкива и включено вместо него в состав комиссии Артема Соломенчука.

Напомним, ЦИК снова сменила председателя избирательной комиссии на округе №87 - уже второй раз за два дня.

31 марта ОИК возобновила работу и сразу же взяла "тайм-аут".

выборы Ивано-Франковск заседание ЦИК ОИК

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