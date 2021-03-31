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31 березня 2021, 21:05 3

Справу побиття політв’язня Балуха: підозрюваний постане перед судом

31 березня 2021, 21:05 3
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За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі
За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі
Фото: із відкритих джерел
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Сторона обвинувачення передала до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно мешканця Києва, який у вересні 2020 року побив колишнього в’язня Кремля Володимира Балуха.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Підготовче засідання Дніпровського районного суду Києва призначено на 7 квітня. Підозрюваний в принципі визнає свою провину, однак наголошує, що не бажав настання таких наслідків", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в ніч на 8 вересня на "Гідропарку" у Києві між Володимиром Балухом та підозрюваним виник словесний конфлікт, у ході якого останній вдарив Балуха, той впав на бетонне покриття пішохідної доріжки, вдарився головою та втратив свідомість.

Потерпілого госпіталізували. Судово-медична експертиза кваліфікувала тілесні ушкодження, отримані Балухом, як тяжкі та небезпечні для життя.

Дії зловмисника кваліфікували за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Володимира Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

19 жовтня стало відомо, що Балух почав ходити, а його стан покращився. Пізніше Володимира Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги.

Володимир Балух суд кримінальна справа Побиття прокуратура

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