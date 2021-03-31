З особняка коханки Януковича під Києвом зняли арешт

Йдеться про будинок у селі Нові Петрівці на вулиці Святославській, загальною площею 417 кв. м

Йдеться про будинок у селі Нові Петрівці на вулиці Святославській, загальною площею 417 кв. м

Рixabay

Вищий антикорупційний суд України скасував арешт нерухомості, яка належить, за інформацією СБУ, співмешканці екс-президента Віктора Януковича Любові Полєжай. Йдеться про будинок у селі Нові Петрівці на вулиці Святославській, загальною площею 417 кв. м.

Рішення суду опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише RegioNews.

Так, слідчий суддя Віра Михайленко частково задовольнила клопотання адвоката Костянтина Поповича, і скасувала накладений згідно з постановою Печерського районного суду Києва про арешт від 13 лютого 2015 року.

За інформацією детективів, ще при розгляді справи про накладення арешту на маєток, були підстави вважати, що це майно або належить Януковичу, або придбане за його кошти.

Дату про отримання права власності на будинок - 24 грудня 2013 року - пов'язували з періодом скоєних Януковичем злочинів.

Нагадаємо, у РНБО вважають, що у Януковича і Азарова можуть бути активи в Україні.