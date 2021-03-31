Справа "Приватбанку": за колишню заступницю Дубілета внесли 50 млн застави

За даними слідства, вона фігурує у схемі виведення із "Приватбанку” 8,2 млрд грн

За даними слідства, вона фігурує у схемі виведення із "Приватбанку” 8,2 млрд грн

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 31 березня за колишню заступницю голови правління “Приватбанку” Людмилу Шмальченко внесли заставу у розмірі 50 млн грн.

Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на речниця Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис, передає RegioNews.

За другу експосадовицю крупного банку сьогодні внесли заставу у розмірі 50 001 290,00 грн, як це було визначено ухвалою", - сказала Чемерис.

За її словами, заставу вніс ФОП, але його назву суд не може розголошувати.

За даними слідства, Людмила Шмальченко була задіяна у схемі виведення із "Приватбанку” 8,2 млрд грн в 2016 року, коли тривала його націоналізація.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.

22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

30 березня за одну із фігуранток внесли 2,7 мільйона застави.