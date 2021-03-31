Справа "Приватбанку": за колишню заступницю Дубілета внесли 50 млн застави
Сьогодні, 31 березня за колишню заступницю голови правління “Приватбанку” Людмилу Шмальченко внесли заставу у розмірі 50 млн грн.
Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на речниця Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис, передає RegioNews.
За другу експосадовицю крупного банку сьогодні внесли заставу у розмірі 50 001 290,00 грн, як це було визначено ухвалою", - сказала Чемерис.
За її словами, заставу вніс ФОП, але його назву суд не може розголошувати.
За даними слідства, Людмила Шмальченко була задіяна у схемі виведення із "Приватбанку” 8,2 млрд грн в 2016 року, коли тривала його націоналізація.
Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.
22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.