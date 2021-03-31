Дело избиения политзаключенного Балуха: подозреваемый предстанет перед судом

За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

Фото: из открытых источников

Сторона обвинения передала в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении жителя Киева, который в сентябре 2020 года избил бывшего узника Кремля Владимира Балуха.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Подготовительное заседание Днепровского районного суда Киева назначено на 7 апреля. Подозреваемый в принципе признает свою вину, однако подчеркивает, что не желал наступления таких последствий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 8 сентября на "Гидропарке" в Киеве между Владимиром Балухом и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого последний ударил Балуха, тот упал на бетонное покрытие пешеходной дорожки, ударился головой и потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала телесные повреждения, полученные Балухом, как тяжелые и опасные для жизни.

Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Владимира Балуха нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

19 октября стало известно, что Балух начал ходить, а его состояние улучшилось. Позже Владимира Балуха выписали из больницы скорой помощи.