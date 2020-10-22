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22 жовтня 2020, 14:04 5

Володимира Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги

22 жовтня 2020, 14:04 5
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На нього чекають місяці реабілітації і відновлення після побиття
На нього чекають місяці реабілітації і відновлення після побиття
Фото: Facebook
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Колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха, якого знайшли побитим вранці 8 вересня у столичному Гідропарку, виписали з лікарні швидкої допомоги.

Про це у Facebook повідомила громадська активістка Наталя Лютикова, передає RegioNews.

Балух був госпіталізований 8 вересня в тяжкому стані.

Володимира виписали з лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю і невідомості. Новий день Володя почне з реабілітації та підготовки до відновлення", - написала волонтер.

Лютикова додала, що в найближчі декілька місяців на Балуха чекає багато вправ, а також професійне лікування в одній з кращих клінік країни.

Нагадаємо, Володимира Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

19 жовтня стало відомо, що Балух почав ходити, а його стан покращився.

Київ лікарі лікарні Побиття Володимир Балух
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