Володимира Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги

На нього чекають місяці реабілітації і відновлення після побиття

На нього чекають місяці реабілітації і відновлення після побиття

Фото: Facebook

Колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха, якого знайшли побитим вранці 8 вересня у столичному Гідропарку, виписали з лікарні швидкої допомоги.

Про це у Facebook повідомила громадська активістка Наталя Лютикова, передає RegioNews.

Балух був госпіталізований 8 вересня в тяжкому стані.

Володимира виписали з лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю і невідомості. Новий день Володя почне з реабілітації та підготовки до відновлення", - написала волонтер.

Лютикова додала, що в найближчі декілька місяців на Балуха чекає багато вправ, а також професійне лікування в одній з кращих клінік країни.

Нагадаємо, Володимира Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

19 жовтня стало відомо, що Балух почав ходити, а його стан покращився.