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19 жовтня 2020, 13:01 4

Постраждалий після побиття Балух почав ходити: його стан покращився

19 жовтня 2020, 13:01 4
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Лікарі дозволили провідати постраждалого та опублікувати фото
Лікарі дозволили провідати постраждалого та опублікувати фото
Фото: Facebook
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У мережі опублікували перше фото після побиття колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха - він продовжує проходити реабілітацію в лікарні, однак на фото видно, що він вже почав ходити.

Як передає RegioNews, про це повідомила нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди. Насправді, мова йде про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає. Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна", - зазначила вона.

Також повідомляється, що лікарі дозволили провідати друга іншому нардепу Ахтему Чийгозу.

Нагадаємо, Володимира Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

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