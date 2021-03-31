Ряд компаній Коломойського оштрафували на 4,7 млрд гривень

Справа стосується встановлення цін на світлі нафтопродукти

Справа стосується встановлення цін на світлі нафтопродукти

Фото: з відкритих джерел

Антимонопольний комітет наклав на компанії групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського штраф у розмірі 4,7 млрд гривень за антиконкурентні узгоджені дії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рішення комітету від 30 березня.

Під штраф потрапили такі компанії: ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ "Укрнафта")

Так, встановлено, що у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками та паливними картками "Авіас". У цьому проєкті беруть участь близько 1625 АЗС. Вони працюють під різними брендами у всіх регіонах, а їх кількість становить майже 25% заправних станцій країни.

Комітет визначив, що проєкт "Авіас" є організованим, координованим і функціонує для узгодження цінової та торговельної поведінки учасників. Воно порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку, а ціни на світлі нафтопродукти в мережі "Авіас" встановлювалися в антиконкурентних умовах.

Також зазначається, що оператори АЗС, в т. ч. "Укрнафта", закуповували в "Укртатнафта" світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне паливо.

Нагадаємо, 29 березня Офіс генпрокурора відкрив провадження стосовно соратника Коломойського нардепа Палиці.