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31 березня 2021, 09:16 11

Ряд компаній Коломойського оштрафували на 4,7 млрд гривень

31 березня 2021, 09:16 11
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Справа стосується встановлення цін на світлі нафтопродукти
Справа стосується встановлення цін на світлі нафтопродукти
Фото: з відкритих джерел
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Антимонопольний комітет наклав на компанії групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського штраф у розмірі 4,7 млрд гривень за антиконкурентні узгоджені дії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рішення комітету від 30 березня.

Під штраф потрапили такі компанії: ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ "Укрнафта")

Так, встановлено, що у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками та паливними картками "Авіас". У цьому проєкті беруть участь близько 1625 АЗС. Вони працюють під різними брендами у всіх регіонах, а їх кількість становить майже 25% заправних станцій країни.

Комітет визначив, що проєкт "Авіас" є організованим, координованим і функціонує для узгодження цінової та торговельної поведінки учасників. Воно порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку, а ціни на світлі нафтопродукти в мережі "Авіас" встановлювалися в антиконкурентних умовах.

Також зазначається, що оператори АЗС, в т. ч. "Укрнафта", закуповували в "Укртатнафта" світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне паливо.

Нагадаємо, 29 березня Офіс генпрокурора відкрив провадження стосовно соратника Коломойського нардепа Палиці.

Ігор Коломойський Приватбанк АМКУ штраф бензин паливо

 
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