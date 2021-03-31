Дело "Приватбанка": за бывшую заместительницу Дубилета внесли 50 млн залога

По данным следствия, она фигурирует в схеме вывода из "Приватбанка" 8,2 млрд грн

По данным следствия, она фигурирует в схеме вывода из "Приватбанка" 8,2 млрд грн

Фото: из открытых источников

Сегодня, 31 марта за бывшую заместительницу председателя правления "ПриватБанка" Людмилу Шмальченко внесли залог в размере 50 млн грн.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис, передает RegioNews.

За вторую экс-чиновницу крупного банка сегодня внесли залог в размере 50 001 290,00 грн, как это было определено постановлением", - сказала Чемерис.

По ее словам, залог внес ФОТ, но его название суд не может разглашать.

По данным следствия, Людмила Шмальченко была задействована в схеме вывода из "Приватбанка" 8,2 млрд грн в 2016 году, когда шла его национализация.

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем бывшим чиновникам ПАО КБ "Приватбанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

30 марта за одну из фигуранток внесли 2,7 миллиона залога.