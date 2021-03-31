Дело "Приватбанка": за бывшую заместительницу Дубилета внесли 50 млн залога
Сегодня, 31 марта за бывшую заместительницу председателя правления "ПриватБанка" Людмилу Шмальченко внесли залог в размере 50 млн грн.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис, передает RegioNews.
За вторую экс-чиновницу крупного банка сегодня внесли залог в размере 50 001 290,00 грн, как это было определено постановлением", - сказала Чемерис.
По ее словам, залог внес ФОТ, но его название суд не может разглашать.
По данным следствия, Людмила Шмальченко была задействована в схеме вывода из "Приватбанка" 8,2 млрд грн в 2016 году, когда шла его национализация.
Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем бывшим чиновникам ПАО КБ "Приватбанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.
22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.