Організація вбивства заступника мера Черкас: розслідування справи завершили

Підозрюваний депутат Черкаської міської ради постане перед судом

Підозрюваний депутат Черкаської міської ради постане перед судом

Фото: ДБР

Про цем повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Встановлено, що на ґрунті особистих неприязних відносин, які склалися внаслідок розбіжностей поглядів на управлінські процеси в органах місцевого самоврядування міста, один із депутатів міської ради вирішив поквитатися із заступником міського голови та замовити його вбивство”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що підозрюваний попросив свого знайомого допомогти і знайти виконавця вбивства і пообіцяв за це 1500 доларів.

Замовник наполягав на тому, що вбивство має бути скоєне з особливою жорстокістю, наприклад, з використанням кислоти, а жертва обов’язково має страждати. На етапі підготовки до злочину підозрюваний передав посереднику частину завдатку, загалом у сумі близько 500 доларів”, - додали в ДБР.

Депутат планував, що вбивство відбудеться під час його особистої зустрічі із жертвою. Оскільки у визначений день воно не відбулося, він вирішив змінити попередній план.

Тепер він вимагав, щоб виконавець катував жертву, відрізав йому частини плоті та розчленив його тіло. За це він підвищив суму винагороди до 2500 доларів США”, - розповідають правоохоронці.

В ході спецоперації вони створили обстановку виконаного вбивства, і замовник злочину отримав від знайомого телефон, на якому містилися фотографії нібито мертвої жертви.

Переконавшись у смерті заступника мера Черкас, депутат віддав ще 500 доларів як оплату за вбивство і пообіцяв решту суми передати пізніше. Після цього його одразу затримали.

Депутата міської ради Черкас звинувачують у закінченому замаху на організацію умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, обвинувальний акт проти нього передали в суд. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, вранці 16 липня на робочому місці не виявили заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара, про що повідомив мер Анатолій Бондаренко.

Пізніше з`явилася інформація, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення заступника мера Черкас.

Увечері того ж дня ДБР повідомило про те, що попередило убивство заступника міського голови Черкас, замовником якого є один з депутатів черкаської міської ради. Цим депутатом виявився Максим Шадловський.

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