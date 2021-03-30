За "агента” НАБУ Шевченка внесли заставу, він вийшов із СІЗО - ЗМІ

Євген Шевченко буде носити електронний браслет стеження

Євген Шевченко буде носити електронний браслет стеження

Фото: із відкритих джерел

За фігуранта справи про створення приватної військової компанії та “агента” НАБУ Євгена Шевченка внесли заставу у розмірі 5 млн гривень, він вийшов із слідчого ізолятора.

Про це повідомляє видання ZN.UA із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Відомо, що заставу за Шевченка внесли вранці 30 березня. Його зобов'язали носити електронний браслет та обмежили у пересуванні по Києву.

Видання зазначає, що фактично заставу внесла дружина Євгена Шевченка, зібрати 300 тисяч гривень допомогли друзі.

У Служби безпеки України немає претензій до Шевченка щодо теми ПВК ексдепутата Семена Семенченка, основна частина обвинувачення стосується контрабанди російських озброєнь і запчастин в Україну”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня Печерський районний суд Києва відправив під варту Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.

Того ж дня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.

Агенту НАБУ Шевченку призначили 5 млн грн застави у справі про ПВК. У разі несплати застави, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня.