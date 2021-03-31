У Києві розгорнуть додаткові ліжка для COVID-хворих

Нині ковідних хворих приймають 30 медзакладів столиці

Нині ковідних хворих приймають 30 медзакладів столиці

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Столична влада продовжує збільшувати кількість ліжкомісць для ковідних хворих, щоб врятувати життя людей.

Про це розповів Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, пише RegioNews.

"Ми сьогодні робимо все можливе, щоб не допустити колапсу медичної системи. Тому постійно збільшуємо кількість ліжок для пацієнтів хворих на коронавірус. На сьогодні в Києві 6169 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Цього тижня столиця розпочала розгортати ще 236 ліжок. Загалом з початку нової хвилі захворювання ми підготували майже 1100 ліжок", - заявив мер столиці.

Він зазначив, що загалом ковідних хворих приймають 30 медзакладів столиці, але не відомчі лікарні МОЗ та НАНУ.

"Що ж до інших медзакладів - відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук, де є і ліжка, і медперсонал, - то, попри наші неодноразові звернення, там досі не приймають хворих на COVID-19 киян", - наголосив Кличко.

Мер столиці вкотре закликав киян берегти себе і не порушувати карантинні обмеження, адже динаміка зростання захворюваності загрозлива.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун.