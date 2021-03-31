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31 березня 2021, 17:38 7

У МОЗ сказали, коли українців можуть почати вакцинувати препаратом CoronaVac

31 березня 2021, 17:38 7
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Нині триває лабораторний контроль препарату
Нині триває лабораторний контроль препарату
Фото: МОЗ
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Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав орієнтовну дату завершення лабораторного контролю вакцин CoronaVac 9 квітня.

Як передає RegioNews з посиланням на УНІАН, про це він повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

"215 тисяч приїхали вже вакцин CoronaVac від компанії Sinovac. В п'ятницю вона була доставлена в Державний експертний центр на лабораторний контроль", - зазначив Ляшко.

За його словами, лабораторний контроль триває.

"Орієнтовна дата завершення лабораторного контролю – 9 квітня. У разі, якщо не буде ніяких зауважень до роботи, ми готові її розвезти в той же день, коли буде завершено лабораторний контроль, і на наступний день розпочинати щеплення", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, Степанов розраховує підписати контракти ще на 15 мільйонів доз COVID-вакцини.

Україна вакцина МОЗ Віктор Ляшко вакцинація

 
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