У МОЗ сказали, коли українців можуть почати вакцинувати препаратом CoronaVac

Нині триває лабораторний контроль препарату

Нині триває лабораторний контроль препарату

Фото: МОЗ

Як передає RegioNews з посиланням на УНІАН, про це він повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

"215 тисяч приїхали вже вакцин CoronaVac від компанії Sinovac. В п'ятницю вона була доставлена в Державний експертний центр на лабораторний контроль", - зазначив Ляшко.

За його словами, лабораторний контроль триває.

"Орієнтовна дата завершення лабораторного контролю – 9 квітня. У разі, якщо не буде ніяких зауважень до роботи, ми готові її розвезти в той же день, коли буде завершено лабораторний контроль, і на наступний день розпочинати щеплення", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, Степанов розраховує підписати контракти ще на 15 мільйонів доз COVID-вакцини.