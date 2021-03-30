У Миколаєві СБУ провела обшук у керівника обласної ГО "Український вибір"

Обшукуваний Максим Невінчаний – депутат міськради від ОПЗЖ

Обшукуваний Максим Невінчаний – депутат міськради від ОПЗЖ

Фото з відкритих джерел

Служба безпеки провела обшуки вдома у депутата Миколаївської міської ради від партії «Опозиційна платформа - За життя», керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області Максима Невінчаного.

Про це Невінчаний повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Тільки що закінчилися обшуки від СБУ. Пов'язую це з моєю активністю і критикою на адресу витрачання 27 млн ​​на гігантський прапор, - написав Невінчаний.

Только что закончились обыски от СБУ. Связываю это с моей активностью и критикой в адрес расходования 27 млн. на гигантский флаг Posted by Максим Невенчанный on Tuesday, March 30, 2021

Довідка. На останній сесії депутати миколаївської обласної ради підтримали ідею Офісу Президента України і виділили 5 млн грн на встановлення 72-метрового флагштока під великий прапор України в одному зі скверів Миколаєва. Загальна вартість проекту становить приблизно 27 млн ​​грн.

У той же час, СБУ повідомила, що продовжує документувати участь представників ГО "Український Вибір" у анексії Криму. Сьогодні у керівництва і представників цієї організації було проведено 20 обшуків. Відповідні заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності вказаних осіб. Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни. Вилучену доказову базу додано до матеріалів справи.

Як повідомлялося 3 січня, депутат Миколаївської облради від ОПЗЖ привітав виборців зображенням Путіна. На думку депутата, новий рік почався за московським часом.