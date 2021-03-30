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30 марта 2021, 21:27 3

В Николаеве СБУ провела обыск у руководителя областного ОО "Украинский выбор"

30 марта 2021, 21:27 3
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Обыскиваемый Максим Невенчанный – депутат горсовета от ОПЗЖ
Обыскиваемый Максим Невенчанный – депутат горсовета от ОПЗЖ
Фото из открытых источников
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Служба безопасности провела обыски дома у депутата Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», руководителя общественной организации «Украинский выбор» в Николаевской области Максима Невенчанного.

Об этом Невенчанный сообщил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Только что закончились обыски от СБУ. Связываю это с моей активностью и критикой в адрес расходования 27 млн на гигантский флаг, - написал Невенчанный.

Только что закончились обыски от СБУ. Связываю это с моей активностью и критикой в адрес расходования 27 млн. на гигантский флаг

Posted by Максим Невенчанный on Tuesday, March 30, 2021

Справка. На последней сессии депутаты николаевского областного совета поддержали идею Офиса Президента Украины и выделили 5 млн грн на установку 72-метрового флагштока под большой флаг Украины в одном из скверов Николаева. Общая стоимость проекта составляет примерно 27 млн грн.

В то же время, СБУ сообщила, что продолжает документировать участие представителей ОО "Украинский Выбор" в аннексии Крыма. Сегодня у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц. Следственные действия происходили в более 10 регионах страны. Изъятую доказательную базу добавлено к материалам дела.

Как сообщалось 3 января, депутат Николаевского облсовета от ОПЗЖ поздравил избирателей изображением Путина. По мнению депутата, новый год начался по московскому времени.

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