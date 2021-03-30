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30 березня 2021, 11:58 30

СБУ знову обшукує представників "Українського вибору" Медведчука

30 березня 2021, 11:58 30
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Людей, у яких відбуваються обшуки, підозрюють у "сепаратизмі, тероризмі та в інших злочинах проти основ національної безпеки"
Людей, у яких відбуваються обшуки, підозрюють у "сепаратизмі, тероризмі та в інших злочинах проти основ національної безпеки"
Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України 30 березня проводить обшуки у громадян, які є або були причетні до громадської організації "Український вибір", повʼязаної з проросійським народним депутатом партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Про це повідомив народний депутат фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

"Залякування опозиції і посилення тиску на опонентів влади в Україні йде повним ходом. Після проведених минулого тижня обшуків в офісі "Українського вибору" сьогодні з самого ранку співробітники СБУ в кількох областях України проводять обшуки у громадян, колись мали відношення до цієї громадської організації", — написав одіозний нардеп.

За його словами, людей, у яких відбуваються обшуки, підозрюють у "сепаратизмі, тероризмі та в інших злочинах проти основ національної безпеки".

За станом на 11:30 коментарів СБУ з приводу обшуків у прихильників Медведчука не надходило.

Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти в Украине продолжается полным ходом. После проведённых на...

Posted by Ренат Кузьмин on Monday, March 29, 2021

Нагадаємо, 26 березня членам "Українського вибору” Медведчука вручили підозри у держзраді.

обшуки Україна політика СБУ Віктор Медведчук

 
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