СБУ знову обшукує представників "Українського вибору" Медведчука

Людей, у яких відбуваються обшуки, підозрюють у "сепаратизмі, тероризмі та в інших злочинах проти основ національної безпеки"

Людей, у яких відбуваються обшуки, підозрюють у "сепаратизмі, тероризмі та в інших злочинах проти основ національної безпеки"

Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України 30 березня проводить обшуки у громадян, які є або були причетні до громадської організації "Український вибір", повʼязаної з проросійським народним депутатом партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Про це повідомив народний депутат фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews. "Залякування опозиції і посилення тиску на опонентів влади в Україні йде повним ходом. Після проведених минулого тижня обшуків в офісі "Українського вибору" сьогодні з самого ранку співробітники СБУ в кількох областях України проводять обшуки у громадян, колись мали відношення до цієї громадської організації", — написав одіозний нардеп. За його словами, людей, у яких відбуваються обшуки, підозрюють у "сепаратизмі, тероризмі та в інших злочинах проти основ національної безпеки". За станом на 11:30 коментарів СБУ з приводу обшуків у прихильників Медведчука не надходило. Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти в Украине продолжается полным ходом. После проведённых на... Posted by Ренат Кузьмин on Monday, March 29, 2021 Нагадаємо, 26 березня членам "Українського вибору” Медведчука вручили підозри у держзраді.

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