Депутат Миколаївської облради від ОПЗЖ привітав виборців зображенням Путіна

На думку депутата, новий рік почався за московським часом

На думку депутата, новий рік почався за московським часом

Фото: trkmart.tv

Депутат Миколаївської обласної ради, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Максим Невінчаний розмістив у себе на сторінці у Facebook зображення Володимира Путіна, таким чином привітавши виборців із Новим роком.

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на пост політика у Facebook.

Так, депутат о 22:55, тобто за 5 хвилин до настання нового року за московським часом, зробив допис у якому розмістив фото президента РФ Володимира Путіна під час новорічного привітання.

Це "привітання" викликало шквал критики користувачів соціальної мережі. Користувачі закликали Службу безпеки й сайт "Миротворець" звернути увагу на депутата.

Нагадаємо, Максим Невінчаний - депутат Миколаївської обласної ради VII скликання від ОПЗЖ. Раніше був помічником депутата від БЮТ Юрія Гнаткевича (VI скликання), а також депутата від "УДАРу" Сергія Капліна (VII скликання).

Раніше повідомлялось, що поліція проводила обшуки в міській раді Миколаєва.