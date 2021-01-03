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03 січня 2021, 12:42 37

Депутат Миколаївської облради від ОПЗЖ привітав виборців зображенням Путіна

03 січня 2021, 12:42 37
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На думку депутата, новий рік почався за московським часом 
На думку депутата, новий рік почався за московським часом 
Фото: trkmart.tv
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Депутат Миколаївської обласної ради, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Максим Невінчаний розмістив у себе на сторінці у Facebook зображення Володимира Путіна, таким чином привітавши виборців із Новим роком.

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на пост політика у Facebook.

Так, депутат о 22:55, тобто за 5 хвилин до настання нового року за московським часом, зробив допис у якому розмістив фото президента РФ Володимира Путіна під час новорічного привітання.

Це "привітання" викликало шквал критики користувачів соціальної мережі. Користувачі закликали Службу безпеки й сайт "Миротворець" звернути увагу на депутата.

Нагадаємо, Максим Невінчаний - депутат Миколаївської обласної ради VII скликання від ОПЗЖ. Раніше був помічником депутата від БЮТ Юрія Гнаткевича (VI скликання), а також депутата від "УДАРу" Сергія Капліна (VII скликання).

Раніше повідомлялось, що поліція проводила обшуки в міській раді Миколаєва.

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