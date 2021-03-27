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27 березня 2021, 18:31 17

Смертельне ДТП на Миколаївщині: від лобового зіткнення загинуло троє осіб

27 березня 2021, 18:31 17
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У аварію потрапили вантажний автомобіль та легкова автівка
У аварію потрапили вантажний автомобіль та легкова автівка
Фото: Facebook
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Поблизу с. Прибужани, що на Миколаївщині, сталося смертельне ДТП - внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинуло троє осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомили в управлінні ДСНС Миколаївської області.

Внаслідок лобового зіткнення загинуло троє людей з легковика. Рятувальники деблокують тіла людей з поневіченого автомобіля, після завершення роботи слідчо-оперативної групи поліції”, – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, зіткнулися вантажний автомобіль Renault Magnum та легковий OPEL Vectra. ДТП сталася на автошляху "Одесса - Новий буг”.

На місце події було направлено черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Нагадаємо, у Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка.

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