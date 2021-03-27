Смертельне ДТП на Миколаївщині: від лобового зіткнення загинуло троє осіб
Поблизу с. Прибужани, що на Миколаївщині, сталося смертельне ДТП - внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинуло троє осіб.
Як передає RegioNews, про це повідомили в управлінні ДСНС Миколаївської області.
Внаслідок лобового зіткнення загинуло троє людей з легковика. Рятувальники деблокують тіла людей з поневіченого автомобіля, після завершення роботи слідчо-оперативної групи поліції”, – йдеться у повідомленні.
Як стало відомо, зіткнулися вантажний автомобіль Renault Magnum та легковий OPEL Vectra. ДТП сталася на автошляху "Одесса - Новий буг”.
На місце події було направлено черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Нагадаємо, у Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка.