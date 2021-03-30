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30 березня 2021, 11:23 46

У Чернівцях підприємці протестують проти карантину

30 березня 2021, 11:23 46
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Вони вийшли на мітинг під будівлю міської ради
Вони вийшли на мітинг під будівлю міської ради
Фото: acc.cv.ua
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У Чернівцях місцеві підприємці вийшли на акцію протесту проти обмежень “червоної” зони карантину для бізнесу, яка передбачає заборону на роботу кафе, ресторанів і ТРЦ.

Про це повідомляє місцеве видання "АСС", передає RegioNews.

Біля приміщення міської ради зібрались близько сотні людей, вони обурені запровадженням посиленого карантину і вимагають скасувати обмеження. Люди кажуть, що запровадженням карантину влада порушує їхнє конституційне право на працю.

Крім того, вони просять дозволити роботу Калинівського ринку в Чернівцях та інших підприємств.

Ми проти незаконного карантину. Рішення ТЕБ та НС та постанови Кабінету міністрів суперечать Конституції. Рішення про карантин є незаконне", - заявляє одна із учасниць мітингу.

Представники бізнесу скаржаться, що за рік карантинних обмежень понесли збитки, а компенсації від влади мізерні і їх не покривають.

Нагадаємо, раніше Чернівецька ОДА зробила заяву, що на Буковині вже четверта хвиля COVID-19.

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