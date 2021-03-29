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29 березня 2021, 18:22 207

Люди, які не мають відношення до Харкова, хочуть збагачуватися на місті – Добкін

29 березня 2021, 18:22 207
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Деякі діячі у Києві хочуть "ручного" мера Харкова, щоб досягти особистих цілей
Деякі діячі у Києві хочуть "ручного" мера Харкова, щоб досягти особистих цілей
Фото: із відкритих джерел
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Харків сьогодні став містом, який деякі представники центральної влади, які не мають до нього відношення, хочуть використовувати як джерело збагачення і досягнення своїх цілей.

Про це заявив міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін в ефірі авторської програми Сніжани Єгорової, передає RegioNews.

Ті люди, які реально кулуарно намагаються Харковом управляти – у них в Харкові ні квартири, ні будинку, ні будь-якої іншої нерухомості, ні бізнесу. Їх нічого не тримає. Вони цей ресурс вичерпають, сядуть у літак і поїдуть куди-небудь на Лазурку, де у них є будинки, де живуть їхні сім'ї. Або в будь-яку іншу країну. Харків для них як свердловина з хорошим дебетом з видобутку вуглеводню. Дебет закінчиться, вони розвернуться і поїдуть", – сказав політик.

За його словами, Харків не потрібно розглядати виключно як джерело якихось фінансів і благ.

Добкін вважає, що деяким представникам центральної влади сьогодні вигідно посадити в крісло мера свою людину, забезпечивши тому політичну підтримку. В результаті вони отримають "ручного" градоначальника, який допоможе в досягненні їх особистих цілей.

Він також розповів про те, що покійний міський голова Харкова Геннадій Кернес все своє життя робив місто таким, яким він хотів би його бачити. І це було його щире бажання, яке політик має намір продовжити.

На думку Добкіна, на противагу Кернесу "тим людям потрібно Харків конвертувати в щось, що вони потім перетворять в гроші".

Михайло Добкін також додав, що буде боротися за місто, першочергово, через пряму комунікацію з харків'янами.

Раніше ЗМІ писали про зв'язок Павла Фукса – уродженця Харкова, який більшу частину свого свідомого життя провів в Росії – з нинішнім міністром МВС Арсеном Аваковим, який більше 10 років не проживає в Харкові.

Саме очільнику МВС Фукс допомагає взяти під контроль Харків, в ручному режимі керувати нинішнім в.о. мера Ігорем Тереховим.

Ігор Терехов де-факто вже почав виборчу кампанію.

заява Харків горсовет Геннадій Кернес Михайло Добкін

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