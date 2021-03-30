В Черновцах предприниматели протестуют против карантина

Они вышли на митинг под здание городского совета

Они вышли на митинг под здание городского совета

Фото: acc.cv.ua

В Черновцах местные предприниматели вышли на акцию протеста против ограничений "красной" зоны карантина для бизнеса, которая предполагает запрет на работу кафе, ресторанов и ТРЦ.

Об этом сообщает местное издание "АСС", передает RegioNews.

У здания городского совета собралось около сотни людей, они возмущены введением усиленного карантина и требуют отменить ограничения. Люди говорят, что введением карантина власть нарушает их конституционное право на труд.

Кроме того, они просят разрешить работу Калиновского рынка в Черновцах и других предприятий.

Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановления Кабинета министров противоречат Конституции. Решение о карантине является незаконным", - заявляет одна из участниц митинга.

Представители бизнеса жалуются, что за год карантина понесли убытки, а компенсации от властей мизерные и их не покрывают.

Напомним, ранне Черновицкая ОГА сделала заявление, что на Буковине уже четвертая волна COVID-19.