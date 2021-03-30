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30 березня 2021, 08:41 4

Колапсу системи не буде при 24 тисяч COVID-хворих щодня - Ляшко

30 березня 2021, 08:41 4
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На заході країни ситуація із поширенням коронавірусу стабілізувалася
На заході країни ситуація із поширенням коронавірусу стабілізувалася
Фото: з відкритих джерел
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що система охорони здоров’я не наблизиться до колапсу при щоденній кількості в понад 24 тисячі нових заражених коронавірусом на добу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на виступ Ляшка в ефірі "Свободи слова".

З цифрами 24 тисячі (заражень на добу - ред.) і трошки більше ми проходимо без загальнодержавного карантину. Система охорони здоров’я зараз не така, як була у березні 2020 року. Ми говоримо, що ми не будемо запроваджувати жорстких карантинних обмежень, поки система охорони здоров’я не буде наближатися до колапсу", - зазначив він.

За його словами, наразі ситуація в Івано-Франківській та Закарпатській області стабілізувалася і вважається, що COVID-хвилю ці області пройшли. Водночас у Житомирській та Чернівецькій областях є проблеми, тому влада вирішила створити комісію, яка перевірить дотримання карантинних обмежень в цих областях.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області знімають блокпости і послаблюють карантин.

Також стало відомо, що мобільний COVID-госпіталь можуть перевезти з Івано-Франківської області в Київ.

коронавірус карантин МОЗ пандемія локдаун

 
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