Українцям розповіли, чи можна перетнути кордон з довідкою про COVID-вакцинацію

Нині законодавчо не регламентовано в'їзд на територію України за сертифікатами вакцинації від COVID-19

Нині законодавчо не регламентовано в'їзд на територію України за сертифікатами вакцинації від COVID-19

Фото: ДПСУ Facebook

Для в'їзду на територію України іноземцям необхідно наявність від'ємного ПЛР-тесту на коронавірус і страховий поліс. Інші документи, зокрема, паспорт вакцинації, прийматися не будуть.

Про це заявив начальник управління прикордонного контролю Юрій Лисюк в Facebook, пише RegioNews.

Він зазначив, що на цей час законодавчо не регламентовано в'їзд на територію України за сертифікатами вакцинації від COVID-19, тому такий документ приймати не будуть

"При наявності таких документів ми на них реагуємо. Ми реагуємо тільки тоді, коли в іноземця є ПЛР-тест - тоді буде здійснено пропуск", - зазначив Лисюк.

На актуальні питання щодо перетинання кордону відповідає заступник директора департаменту-начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій ЛИСЮК в онлайн трансляції на сторінці Держприкордонслужби України в FACEBOOK. Posted by Державна прикордонна служба України on Monday, March 29, 2021

Нагадаємо, раніше прикордонники пояснили, у кого не будуть вимагати ПЛР-тест для в'їзду в Україну.