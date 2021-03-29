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29 березня 2021, 18:50 6

Українцям розповіли, чи можна перетнути кордон з довідкою про COVID-вакцинацію

29 березня 2021, 18:50 6
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Нині законодавчо не регламентовано в'їзд на територію України за сертифікатами вакцинації від COVID-19
Нині законодавчо не регламентовано в'їзд на територію України за сертифікатами вакцинації від COVID-19
Фото: ДПСУ Facebook
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Для в'їзду на територію України іноземцям необхідно наявність від'ємного ПЛР-тесту на коронавірус і страховий поліс. Інші документи, зокрема, паспорт вакцинації, прийматися не будуть.

Про це заявив начальник управління прикордонного контролю Юрій Лисюк в Facebook, пише RegioNews.

Він зазначив, що на цей час законодавчо не регламентовано в'їзд на територію України за сертифікатами вакцинації від COVID-19, тому такий документ приймати не будуть

"При наявності таких документів ми на них реагуємо. Ми реагуємо тільки тоді, коли в іноземця є ПЛР-тест - тоді буде здійснено пропуск", - зазначив Лисюк.

На актуальні питання щодо перетинання кордону відповідає заступник директора департаменту-начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій ЛИСЮК в онлайн трансляції на сторінці Держприкордонслужби України в FACEBOOK.

Posted by Державна прикордонна служба України on Monday, March 29, 2021

Нагадаємо, раніше прикордонники пояснили, у кого не будуть вимагати ПЛР-тест для в'їзду в Україну.

коронавірус Україна карантин кордон тести

 
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