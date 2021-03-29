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29 березня 2021, 19:32 17

Добкін про роботу з Кернесом: всі рішення про розвиток Харкова ми ухвалювали разом

29 березня 2021, 19:32 17
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Період з 2010 до 2014 років Михайло Добкін згадує як один з найпродуктивніших
Період з 2010 до 2014 років Михайло Добкін згадує як один з найпродуктивніших
Фото з відкритих джерел
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Геннадій Кернес мало з ким радився з важливих питань, якщо у нього вже склалася своя думка

Про багаторічну дружбу та спільну роботу з Геннадієм Кернесом міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін розповів в ефірі авторської програми Сніжани Єгорової.

До 2013 року у мене ближче друзів не було. Я проводив з ним весь час не тільки на роботі, але і поза роботою. Ми ділилися найважливішими подіями в житті, ми радилися. Він був людиною, яку думка інших людей мало цікавила, якщо він вже сформував свою думку. Довгі роки єдиний, кого він слухав - це мене. Ну ще Ігоря Валерійовича Коломойського. Але Ігор Валерійович Коломойський спілкувався з ним рідко, - згадує Михайло Добкін.

За його словами, після драматичних подій 2013-2014 років і початку політичних переслідувань можливостей для спілкування на якийсь час стало значно менше, а Кернес залишився, фактично, один керувати містом.

Період з 2010 до 2014 років Михайло Добкін згадує як один з найпродуктивніших у спільній роботі: "Мій перехід в обладміністрацію не означав, що ми розділилися. Майже всі рішення, пов'язані з розвитком Харкова, ми ухвалювали разом - або в кабінеті мера, або в кабінеті губернатора".

У 2010 році Михайло Добкін був призначений головою Харківської обласної держадміністрації, а Геннадій Кернес був обраний мером Харкова.

Соратник покійного мера з жалем зазначив, що Геннадія Кернеса у справах знають і люблять тільки в Харкові, а в решті України його значимість не розуміють і судять про нього по негативним публікаціям. Але це, за словами Михайла Добкіна, зворотна сторона перебування на посаді мера - коли гарним виходить бути тільки для мешканців того міста, де тебе обрали.

Обраний в жовтні 2020 року в третій раз на посаду міського голови Харкова Геннадій Кернес помер в берлінській клініці "Шаріте" в ніч на 17 грудня того ж року від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Перший віце-мер Ігор Терехов зайняв посаду секретаря міськради ще 9 грудня 2020 року нібито за поданням Геннадія Кернеса, що оскаржують кілька міських депутатів, які підозрюють Терехова в маніпуляціях з листом і підписом Кернеса. Після смерті Кернеса Терехов став в.о мера Харкова.

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував призначити позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року. Експерти вважають, що призначити їх на більш ранній термін - 28 березня - не вдалося через затягування керованою Тереховим міськрадою процедури надання парламенту необхідних документів.

Як повідомлялося, люди, які не мають відношення до Харкова, хочуть збагачуватися на місті – Добкін. Деякі діячі у Києві хочуть "ручного" мера Харкова, щоб досягти особистих цілей.

вибори мер Харків Геннадій Кернес Михайло Добкін

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