У справі Шевченка-Семенченка затримали ще одного підозрюваного
Працівники Служби безпеки України затримала ще одного підозрюваного у справі приватної військової компанії нардепа 8 скликання Семена Семенченка.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.
Відомо, що затриманий - колишній командир добровольчого батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський (позивний "Гал").
У даний момент Печерський районний суд міста Києва обирає йому запобіжний захід.
Поки йде засідання, рішення ще не прийнято", - пише видання.
Анатолій Виногродський - військовий моряк, у 2014 році він пішов служити до лав добровольчого батальйону "Донбас", першим комбатом якого був Семен Семенченко. Брав участь в операції зі звільнення Іловайська. З квітня 2015 по липень 2016 сам очолював батальйон Національної гвардії "Донбас".
Нагадаємо, 26 березня Печерський районний суд Києва відправив під варту Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.
Того ж дня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.
СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.
Агенту НАБУ Шевченку призначили 5 млн грн застави у справі про ПВК. У разі несплати застави, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня.