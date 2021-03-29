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29 березня 2021, 17:27 24

У справі Шевченка-Семенченка затримали ще одного підозрюваного

29 березня 2021, 17:27 24
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Це екскомандир батальйону "Донбас”
Це екскомандир батальйону "Донбас”
Фото: Facebook
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Працівники Служби безпеки України затримала ще одного підозрюваного у справі приватної військової компанії нардепа 8 скликання Семена Семенченка.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Відомо, що затриманий - колишній командир добровольчого батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський (позивний "Гал").

У даний момент Печерський районний суд міста Києва обирає йому запобіжний захід.

Поки йде засідання, рішення ще не прийнято", - пише видання.

Анатолій Виногродський - військовий моряк, у 2014 році він пішов служити до лав добровольчого батальйону "Донбас", першим комбатом якого був Семен Семенченко. Брав участь в операції зі звільнення Іловайська. З квітня 2015 по липень 2016 сам очолював батальйон Національної гвардії "Донбас".

Нагадаємо, 26 березня Печерський районний суд Києва відправив під варту Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.

Того ж дня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.

Агенту НАБУ Шевченку призначили 5 млн грн застави у справі про ПВК. У разі несплати застави, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня.

ПВК Семен Семенченко кримінальна справа затримання підозра слідство

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