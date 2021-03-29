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29 березня 2021, 14:47 193

Зеленський хоче запровадити в Україні "паспорти вакцинації"

29 березня 2021, 14:47 193
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Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно розробити і запровадити власну систему "паспортизації" вакцинованих громадян.

Про це він сказав під час селекторної наради по протидії поширенню коронавірусу, передає RegioNews.

За словами Зеленського, такі паспорти вже розробляються в США, Швейцарії та Ізраїлі, а також у країнах Євросоюзу.

Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", - заявив він.

У свою чергу, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що міністерство охорони здоров’я та Мінцифри стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих громадян, і це дасть змогу відображати "паспорти вакцинації”, коли буде необхідність.

Нагадаємо, раніше в Україні скасували самоізоляцію для тих, хто хоче в'їхати для вакцинації.

паспорт вакцинація президент Володимир Зеленський коронавірус

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