У Полтавській області планують посилити карантин через COVID-19

За даними МОЗ, наразі область знаходиться в "помаранчевій" зоні

За даними МОЗ, наразі область знаходиться в "помаранчевій" зоні

Фото: із відкритих джерел

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що в області будуть посилені заходи карантину через погіршення епідемічної ситуації.

Як повідомляє видання "Новини Полтавщини", про це він заявив під час апаратної наради, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, ситуація із поширення коронавірусу на Полтавщині знаходиться у стабільному стані, але по деяких населених пунктах, зокрема, по Полтаві, є занепокоєння.

Скоріш за все, відсьогодні (29 березня — ред.) будемо проводити комісію ТЕБ і НС і посилювати карантинні заходи. Тому що негативна динаміка, яку ми спостерігаємо зараз, нас не задовольняє”, – сказав голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голова Полтавської ОДА Синєгубов відкрив лабораторію для діагностики COVID-19.

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