Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации"

Он предлагает последовать примеру и опыту передовых мировых держав

Он предлагает последовать примеру и опыту передовых мировых держав

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать и ввести собственную систему "паспортизации" вакцинированных граждан.

Об этом он сказал во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса, передает RegioNews.

По словам Зеленского, такие паспорта уже разрабатываются в США, Швейцарии и Израиле, а также в странах Евросоюза.

Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", - заявил он.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что министерство здравоохранения и Минцифры следят за качеством данных в реестре вакцинированных граждан, и это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда будет необходимость.

Напомним, ранее в Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации.