Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации"
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать и ввести собственную систему "паспортизации" вакцинированных граждан.
Об этом он сказал во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса, передает RegioNews.
По словам Зеленского, такие паспорта уже разрабатываются в США, Швейцарии и Израиле, а также в странах Евросоюза.
Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", - заявил он.
В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что министерство здравоохранения и Минцифры следят за качеством данных в реестре вакцинированных граждан, и это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда будет необходимость.
Напомним, ранее в Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации.