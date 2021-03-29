10:39  29 марта
Вопрос выборов мэра Харькова включили в повестку дня Рады
10:01  29 марта
В Киеве жестоко убили общественного активиста
08:11  29 марта
Обострение на Донбассе: боевики 10 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
29 марта 2021, 14:47 185

Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации"

29 марта 2021, 14:47 185
Читайте також українською мовою
Он предлагает последовать примеру и опыту передовых мировых держав
Он предлагает последовать примеру и опыту передовых мировых держав
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать и ввести собственную систему "паспортизации" вакцинированных граждан.

Об этом он сказал во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса, передает RegioNews.

По словам Зеленского, такие паспорта уже разрабатываются в США, Швейцарии и Израиле, а также в странах Евросоюза.

Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", - заявил он.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что министерство здравоохранения и Минцифры следят за качеством данных в реестре вакцинированных граждан, и это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда будет необходимость.

Напомним, ранее в Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации.

паспорт вакцинация президент Владимир Зеленский коронавирус

Терехов врет, что контролирует ситуацию с COVID-19. Локдаун неизбежен, - депутат
29 марта 2021, 14:35
В Полтавской области планируют усилить карантин из-за COVID-19
29 марта 2021, 14:05
Зеленский уволил глав 19 РГА в Киевской, Донецкой и Черниговской областях
29 марта 2021, 12:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua