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27 березня 2021, 17:44 3

Зеленський пообіцяв чергову партію китайської COVID-вакцини в найближчі тижні

27 березня 2021, 17:44 3
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Поки що Україна отримала лише 215 тисяч доз вакцини
Поки що Україна отримала лише 215 тисяч доз вакцини
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує наступну партію коронавірусної вакцини китайського виробника Sinovac Biotech в найближчі тижні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба голови держави.

За словами президента, підписаний контракт передбачає поставку майже 2 мільйони доз вакцини в Україну.

Окрім Китаю, вакцину від Sinovac використовують уже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення нею отримали президент Ердоган і Патріарх Варфоломій", - підкреслив президент.

Зеленський також звернув увагу, що щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам людей, що "красномовно свідчить про визнання її безпеки та якості".

Нагадаємо, в Україні скасували самоізоляцію для тих, хто хоче в'їхати для вакцинації.

президент Володимир Зеленський вакцинація коронавірус Китай

 
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