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11 березня 2021, 17:43 4

Зеленський здійснив зміни у керівництві райдержадміністрацій п’яти областей

11 березня 2021, 17:43 4
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Він здійснив призначення, перепризначення та звільнення чиновників
Він здійснив призначення, перепризначення та звільнення чиновників
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові ротації у восьми районних державних адміністраціях в Закарпатській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.

Відповідні розпорядження оприлюденні на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Так, Зеленський звільнив Тимура Аверіна з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області і знову призначив його на цю посаду.

Він перепризначив на посаді голови Хустської РДА Закарпатської області Віктора Сабадоша.

Також Володимир Зеленський звільнив з посади голови Карлівської РДА Олександра Солодовника, Дмитра Сироватку - з посади голови Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області і Артема Багінського з посади голови Хмельницької РДА.

Глава держави призначив Світлану Назарчук головою Синельниківської РДА Дніпропетровської області, Сергія Сіряченка - головою Лубенської РДА Полтавської області, Андрія Холошу - головою Василівської РДА Запорізької області.

Нагадаємо, 6 березня Зеленський призначив 13 очільників райдержадміністрацій.

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