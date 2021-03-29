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29 марта 2021, 12:41 20

Зеленский уволил глав 19 РГА в Киевской, Донецкой и Черниговской областях

29 марта 2021, 12:41 20
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Больше всего чиновников Владимир Зеленский уволил в Киевской области
Больше всего чиновников Владимир Зеленский уволил в Киевской области
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 29 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей 19 районных государственных администраций в Донецкой, Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.

Так, в Донецкой области Зеленский уволил с должности председателя Ясиноватской РГА Николая Коваленко.

В Черниговской области президент уволил с должности главы Коропской РГА Василия Жука, Петр Ерко потерял должность председателя Куликовской РГА, также была уволена Елена Кундюба с должности главы Носивской райгосадминистрации.

Больше всего чиновников Владимир Зеленский уволил в Киевской области:

  • Валентина Зозуля уволена с должности главы Барышевской РГА;
  • Владимир Строкань - с должности председателя Бориспольской РГА;
  • Алина Бурдак - с должности председателя Бородянской РГА;
  • Георгий Биркадзе - с должности главы Броварской РГА;
  • Светлана Шелест - с должности главы Володарской РГА;
  • Сергей Яценко - с должности председателя Иванковской РГА;
  • Игорь Будюк - с должности председателя Кагарлицоькой РГА;
  • Алексея Болелый - с должности председателя Макаровской РГА;
  • Сергея Фесенко - с должности председателя Мироновской РГА;
  • Сергея Дьяченко - с должности председателя Переяслав-Хмельницкой РГА;
  • Андрея Лещенко - с должности председателя Полесской РГА;
  • Оксану Славинскую - с должности главы Сквирской РГА;
  • Вадима Пасичнюка - с должности председателя Таращанской РГА;
  • Надежду Дячук - с должности председателя Тетиевской РГА;
  • Александра Кудрявского - с должности председателя Яготинской РГА.

В текстах указов главы государства указано, что чиновники уволены в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона "О местных государственных администрациях" в рамках реорганизации районных государственных администраций.

Также Зеленский назначил Эдгара Токаря председателем Мукачевской РГА Закарпатской области. Он возглавляет Мукачевскую ячейку партии "Слуга народа" и в 2019 году баллотировался в Верховную Раду, но проиграл всего один процент голосов Виктору Балоге.

Напомним, ранее Зеленский провел изменения в руководстве райгосадминистраций пяти областей.

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