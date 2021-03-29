Зеленский уволил глав 19 РГА в Киевской, Донецкой и Черниговской областях
Сегодня, 29 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей 19 районных государственных администраций в Донецкой, Киевской и Черниговской областях.
Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.
Так, в Донецкой области Зеленский уволил с должности председателя Ясиноватской РГА Николая Коваленко.
В Черниговской области президент уволил с должности главы Коропской РГА Василия Жука, Петр Ерко потерял должность председателя Куликовской РГА, также была уволена Елена Кундюба с должности главы Носивской райгосадминистрации.
Больше всего чиновников Владимир Зеленский уволил в Киевской области:
- Валентина Зозуля уволена с должности главы Барышевской РГА;
- Владимир Строкань - с должности председателя Бориспольской РГА;
- Алина Бурдак - с должности председателя Бородянской РГА;
- Георгий Биркадзе - с должности главы Броварской РГА;
- Светлана Шелест - с должности главы Володарской РГА;
- Сергей Яценко - с должности председателя Иванковской РГА;
- Игорь Будюк - с должности председателя Кагарлицоькой РГА;
- Алексея Болелый - с должности председателя Макаровской РГА;
- Сергея Фесенко - с должности председателя Мироновской РГА;
- Сергея Дьяченко - с должности председателя Переяслав-Хмельницкой РГА;
- Андрея Лещенко - с должности председателя Полесской РГА;
- Оксану Славинскую - с должности главы Сквирской РГА;
- Вадима Пасичнюка - с должности председателя Таращанской РГА;
- Надежду Дячук - с должности председателя Тетиевской РГА;
- Александра Кудрявского - с должности председателя Яготинской РГА.
В текстах указов главы государства указано, что чиновники уволены в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона "О местных государственных администрациях" в рамках реорганизации районных государственных администраций.
Также Зеленский назначил Эдгара Токаря председателем Мукачевской РГА Закарпатской области. Он возглавляет Мукачевскую ячейку партии "Слуга народа" и в 2019 году баллотировался в Верховную Раду, но проиграл всего один процент голосов Виктору Балоге.
Напомним, ранее Зеленский провел изменения в руководстве райгосадминистраций пяти областей.