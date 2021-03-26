Рейтинг партій: які політсили пройшли б до Ради у березні
Якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці березня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 20,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. На початку місяця партію підтримували 19,5% респондентів.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.
За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:
- "Європейська солідарність"- 15,0% (на початку місяця - 14,7%),
- "Опозиційна платформа - За життя" - 14,8% (на початку місяця 14,3%,
- "Батьківщина" -12,4% (на початку місяця 12,3%).
Крім того, підтримують партію "Сила і честь" - 5,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,0%, Радикальну партію - 4,6%, партію "Голос"- 3,5%, партію "УДАР" - 3,2%, партію Мураєва "Наші"- 3,1%, партію Шарія - 2,9%, партію "Свобода" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,4%, "Народний фронт" - 2,0%.
Нагадаємо, НАЗК викликало для пояснень 5 керівників партій і нардепа від ”Слуги народу”.