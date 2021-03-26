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26 березня 2021, 10:59 609

Рейтинг партій: які політсили пройшли б до Ради у березні

26 березня 2021, 10:59 609
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Лідирує партія "Слуга народу"
Лідирує партія "Слуга народу"
Фото з відкритих джерел
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Якби вибори до Верховної Ради проходили наприкінці березня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 20,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. На початку місяця партію підтримували 19,5% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.

За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:

  • "Європейська солідарність"- 15,0% (на початку місяця - 14,7%),
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 14,8% (на початку місяця 14,3%,
  • "Батьківщина" -12,4% (на початку місяця 12,3%).

Крім того, підтримують партію "Сила і честь" - 5,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,0%, Радикальну партію - 4,6%, партію "Голос"- 3,5%, партію "УДАР" - 3,2%, партію Мураєва "Наші"- 3,1%, партію Шарія - 2,9%, партію "Свобода" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,4%, "Народний фронт" - 2,0%.

Нагадаємо, НАЗК викликало для пояснень 5 керівників партій і нардепа від ”Слуги народу”.

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