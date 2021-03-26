Президентский рейтинг: за кого готовы проголосовать украинцы

Уровень поддержки действующего главы государства несколько вырос

Уровень поддержки действующего главы государства несколько вырос

Фото: из открытых источников

Если бы выборы президента Украины состоялись в конце марта, за Владимира Зеленского проголосовали бы 24,7% граждан, которые определились с выбором и готовы прийти на участки.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг", передает RegioNews.

За лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко готовы отдать свой голос 13,9% респондентов, за Юрия Бойко могут проголосовать 12,6% опрошенных граждан, за главу партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 11,8% опрошенных.

Кроме того, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко может рассчитывать на 7,7% голосов, бывший глава правительства Владимир Гройсман получит 5,2%. Остальные кандидаты не смогут преодолеть барьер в 5% голосов.





Опрос проводился 23-24 марта методом телефонных интервью среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. Погрешность исследования не превышает 2%.

Напомним, ранее сообщалось, какие политсилы смогут пройти в Раду в марте.