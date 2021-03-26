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26 березня 2021, 11:58 5

Стало відомо, скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун

26 березня 2021, 11:58 5
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Підтримка жорсткого карантину зросла з початку березня, коли вона становила 56%
Підтримка жорсткого карантину зросла з початку березня, коли вона становила 56%
Фото з відкритих джерел
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В кінці березня 2021 року 61% українців підтримують введення жорсткого карантину в разі зростання рівня захворюваності коронавірусом, 37% - проти. Підтримка жорсткого карантину зросла з початку березня, коли вона становила 56%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.

При цьому 68% за введення жорсткого карантину лише в регіонах, де ситуація з захворюваністю небезпечна, 26% - за локдаун на всій території України.

З початку місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваності коронавірусом зростає. Сьогодні так вважають 68% опитаних (на початку березня - 37%). Ще 22% вважають, що рівень не змінився, тільки 5% кажуть, що він знизився.

Нагадаємо, раніше Разумков сказав, чи доцільно зараз вводити локдаун.

коронавірус карантин рейтинг опитування локдаун

 
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