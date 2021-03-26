Зеленський підписав закон, яким звільнив виробників вакцин від негативних наслідків

У разі настання таких наслідків держава має забезпечити здійснення відповідних компенсацій

У разі настання таких наслідків держава має забезпечити здійснення відповідних компенсацій

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон, який звільняє виробників вакцин та залучених до щеплення медиків від відповідальності за негативні наслідки вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що закон забезпечує можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників для профілактики коронавірусної хвороби.

Згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету міністрів має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів проти коронавірусу.

Зокрема, йдеться про звільнення від відповідальності виробника або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкцій, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільняють від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Мова йде про доопрацьований законопроєкт №5247.