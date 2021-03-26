Зеленський підписав закон, яким звільнив виробників вакцин від негативних наслідків
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон, який звільняє виробників вакцин та залучених до щеплення медиків від відповідальності за негативні наслідки вакцинації проти COVID-19.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.
Зазначається, що закон забезпечує можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників для профілактики коронавірусної хвороби.
Згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету міністрів має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів проти коронавірусу.
Зокрема, йдеться про звільнення від відповідальності виробника або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкцій, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільняють від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Мова йде про доопрацьований законопроєкт №5247.