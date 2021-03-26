Членам "Українського вибору” Медведчука вручили підозри у держзраді
Працівники прокуратури оголосили підозри у вчиненні державної зради трьом членам громадської організації нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука “Український вибір”.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.
Їм інкримінують участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території півострову Крим. Це статті про державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 КК України).
За даними слідства, вони сприяли окупації Кримського півострову. Двоє підозрюваних, будучи керівниками ініціативних груп громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя”. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ незаконних збройних формувань, інший був керівником окремого підрозділу "самооборони” - "Слов’янський щит”, - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі розповідають, що підозрювані забезпечували охорону так званих "дільниць” й безперешкодне проведення "референдуму” у місті Севастополь в якості "спостерігачів” у складі незаконних виборчих комісій.
Один із керівників відокремленого підрозділу громадського руху "Український вибір”, що також діяв у м. Севастополь, за даними правоохоронців, брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Російською Федерацією та проведення незаконного "референдуму”, - додали в Офісі генпрокурора.
Під час публічних виступів на мітингах він закликав до зміни державного кордону України і до розширення території Росії за рахунок тимчасово окупованих територій України.
Відомо, що підозрювані також були нагороджені представниками держави-окупанта медалями "За повернення Криму”.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проводяться обшуки в ГО Медведчука "Український вибір".