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26 березня 2021, 10:56 21

Членам "Українського вибору” Медведчука вручили підозри у держзраді

26 березня 2021, 10:56 21
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Вони сприяли російській окупації Криму навесні 2014 року
Вони сприяли російській окупації Криму навесні 2014 року
Фото: із відкритих джерел
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Працівники прокуратури оголосили підозри у вчиненні державної зради трьом членам громадської організації нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука “Український вибір”.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Їм інкримінують участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території півострову Крим. Це статті про державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, вони сприяли окупації Кримського півострову. Двоє підозрюваних, будучи керівниками ініціативних груп громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя”. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ незаконних збройних формувань, інший був керівником окремого підрозділу "самооборони” - "Слов’янський щит”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі розповідають, що підозрювані забезпечували охорону так званих "дільниць” й безперешкодне проведення "референдуму” у місті Севастополь в якості "спостерігачів” у складі незаконних виборчих комісій.

Один із керівників відокремленого підрозділу громадського руху "Український вибір”, що також діяв у м. Севастополь, за даними правоохоронців, брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Російською Федерацією та проведення незаконного "референдуму”, - додали в Офісі генпрокурора.

Під час публічних виступів на мітингах він закликав до зміни державного кордону України і до розширення території Росії за рахунок тимчасово окупованих територій України.

Відомо, що підозрювані також були нагороджені представниками держави-окупанта медалями "За повернення Криму”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проводяться обшуки в ГО Медведчука "Український вибір".

Офіс генпрокурора підозра Крим окупація ОПЗЖ Віктор Медведчук державна зрада

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