Проводяться обшуки в ГО Медведчука "Український вибір", - нардеп
Офіс "Українського вибору" розташований в одному приміщенні з офісом ОПЗЖ
Офіс "Українського вибору" розташований в одному приміщенні з офісом ОПЗЖ
В офісі громадської організації «Український вибір», яку пов’язують з Віктором Медведчуком, СБУ і ГПУ проводять обшук.
Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Кузьмін повідомляє, що до суду за санкцією на обшук звернувся заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.
Набір звинувачень стандартний: Путін, країна-агресор, сепаратизм, державна зрада, - пише Кузьмін.
Як повідомлялося, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.
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