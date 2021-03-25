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25 березня 2021, 10:46 198

Проводяться обшуки в ГО Медведчука "Український вибір", - нардеп

25 березня 2021, 10:46 198
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Офіс "Українського вибору" розташований в одному приміщенні з офісом ОПЗЖ
Офіс "Українського вибору" розташований в одному приміщенні з офісом ОПЗЖ
Фото з відкритих джерел
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В офісі громадської організації «Український вибір», яку пов’язують з Віктором Медведчуком, СБУ і ГПУ проводять обшук.

Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Кузьмін повідомляє, що до суду за санкцією на обшук звернувся заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Набір звинувачень стандартний: Путін, країна-агресор, сепаратизм, державна зрада, - пише Кузьмін.

Як повідомлялося, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

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