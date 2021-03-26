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26 марта 2021, 10:56 17

Членам "Украинского выбора" Медведчука вручили подозрения в госизмене

26 марта 2021, 10:56 17
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Они способствовали российской оккупации Крыма весной 2014 года
Они способствовали российской оккупации Крыма весной 2014 года
Фото: из открытых источников
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Работники прокуратуры объявили подозрения в совершении государственной измены трем членам общественной организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука "Украинский выбор".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Им инкриминируют участие в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории полуострова Крым. Это статьи о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, они способствовали оккупации Крымского полуострова. Двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение незаконных вооруженных формирований, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" - "Славянский щит", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказывают, что подозреваемые обеспечивали охрану так называемых "участков" и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополь в качестве "наблюдателей" в составе незаконных избирательных комиссий.

Один из руководителей обособленного подразделения общественного движения "Украинский выбор", что также действовал в г.. Севастополь, по данным правоохранителей, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Российской Федерацией и проведения незаконного "референдума", - добавили в Офисе генпрокурора.

Во время публичных выступлений на митингах он призвыал к изменению государственной границы Украины и к расширению территории России за счет временно оккупированных территорий Украины.

Известно, что подозреваемые также были награждены представителями государства-оккупанта медалями "За возвращение Крыма".

Напомним, ранее сообщалось, что проводятся обыски в ОО Медведчука "Украинский выбор".

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