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25 березня 2021, 20:30 164

Підозрюваній у сепаратизмі Штепі оберуть запобіжний захід 1 квітня - адвокат

25 березня 2021, 20:30 164
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Її допитали щодо обставин захоплення сепаратистами Слов'янська весною 2014 року
Її допитали щодо обставин захоплення сепаратистами Слов'янська весною 2014 року
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Сьогодні, 25 березня Орджонікідзевський районний суд міста Харкова не зміг обрати міру запобіжного заходу для колишнього мера Слов’янська Нелі Штепа, яку підозрюють у сепаратизмі та  посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на адвоката Штепи Олександра Тананакіна, передає RegioNews.

За його словами, прокуратура просила обрати для Штепи нічний домашній арешт, термін якого закінчився 19 березня.

Суд переніс на 1 квітня обрання запобіжного заходу, оскільки клопотання про його обрання сторона захисту отримала за 10 хвилин до початку засідання. Для ознайомленні із документом адвокатам потрібен час.

Штепа була присутня на суді. Її допитали щодо обставин захоплення сепаратистами міста Слов'янська навесні 2014 року. Вона заперечувала свою причетність до подій та пояснила, що діяла лише так, як могла діяти під дулом автомата ворога. За її словами, захопленням керували начальники міських силових структур – міліції, СБУ та прокуратури”, - розповів адвокат.

Після суду Неля Штепа поїхала додому умісто Слов'янськ.

Нагадаємо, раніше прокурор попросив продовжити запобіжний захід ексмеру Слов'янська Нелі Штепі, у неї спливає термін нічного домашнього арешту.

суд кримінальна справа сепаратизм Неля Штепа Слов`янськ державна зрада

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