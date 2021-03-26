Родини Медведчука та Козака під час окупації Криму придбали нафтовий бізнес у Росії за безцінь - "Схеми"

Даний бізнес забезпечив родинам нардепів дивіденди у розмірі понад 100 мільйонів доларів

Даний бізнес забезпечив родинам нардепів дивіденди у розмірі понад 100 мільйонів доларів

Фото: Схемы

Родини народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака у перші дні окупації Росією Криму за безцінь отримали під контроль частину великого нафтового бізнесу у Росії, який згодом приносив їм щороку десятки мільйонів доларів.

Як передає RegioNews, про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Так, згідно з офіційними документами кіпрських компаній, проаналізованих журналістами, 27 лютого 2014 року - у день захоплення парламенту Криму так званими "зеленими чоловічками" - родини Медведчука і Козака стали співвласниками "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" у Ростовській області, отримавши 42% підприємства за 40 тисяч доларів.

Також під контролем дружин нардепів опинилися 60% фірми "НЗНП Трейд", яка на той момент вже мала ліцензію на розробку Гавриківського нафтового родовища у Росії за 1 тисячу доларів. Запаси цього великого родовища оцінюються у майже 137 мільйонів тонн нафти.

Крім того, "Новошахтинський завод нафтопродуктів", і "НЗНП Трейд" до того, як перейшли під контроль родин Медведчука і Козака, належали російському мільярдерові Сергію Кислову.

Завод, який дає мільйонні дивіденди, в який Кислов інвестував мільйони доларів, було продано компаніям Лавренюк та Марченко за суму близько 40 тисяч доларів, це майже задарма", - йдеться у розслідуванні.

За оцінками журналістів-розслідувачів, "Новошахтинський нафтопереробний завод", починаючи з 2014 року і донині, забезпечив родинам нардепів дивіденди у розмірі понад 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 11 березня повідомлялось, що проводяться масові обшуки на мережі автозаправок, які ЗМІ пов’язують з Медведчуком.

2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.