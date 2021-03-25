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25 березня 2021, 11:04 294

Саакашвілі назвав СБУ головним розсадником корупції і заступився за Семенченка

25 березня 2021, 11:04 294
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СБУ потрібно "прикрити", вважає він
СБУ потрібно "прикрити", вважає він
Фото: з відкритих джерел
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Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі вважає, що вчорашні підозри СБУ щодо нардепа 8 скликання Семена Семенченка у створенні приватної військової компанії не більше, ніж "дешевий развод".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Саакашвілі.

"Якийсь дешевий развод Служби безпеки України, яке просто займається окозамилюванням. Ця ПВК діє вже кілька років, в основному на території Польщі. Абсолютно відкрито тренує людей як в Україні, так і в Польщі, яка входить до Євросоюзу. Чомусь поляки не вважають це якоюсь нелегальною організацією. Це звичайна міжнародна практика, і ніякого секрету тут немає", - написав він.

Також Саакашвілі назвав Службу безпеки України головним ворогом економічного розвитку України і розсадником корупції.

"Всі інші правоохоронні органи глибоко корумповані. Не буде НАБУ - буде СБУ, яка сама є головним розсадником корупції, головним ворогом економічного розвитку України, тому, що є одним з основних підривників безпеки України. По-хорошому організацію, яка придумує такі дурниці, потрібно просто прикрити", - зазначив він.

На його думку, цей скандал "закрутили спеціально" напередодні обговорення закону про НАБУ у Верховній Раді.

Б'юся об заклад, що це справа, як і багато інших, закінчиться нічим і виявиться пшиком. Просто воно було створене для якихось конкретних цілей в даний момент і для конкретних політичних ігор напередодні обговорення закону про НАБУ у Верховній Раді", - резюмував він.

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявили, що агент НАБУ Євген Шевченко спільно із нардепом 8 скликання Семеном Семенченком створив приватну військову компанію і займався постачанням в Україну з Росії військових товарів.

Михаїл Саакашвілі НАБУ СБУ розслідування корупція

 
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