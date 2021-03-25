Агент НАБУ Шевченко заперечив свою причетність до звинувачень СБУ у створенні приватної армії

За його словами, до поставок зброї за завищеними цінами він також не має відношення

За його словами, до поставок зброї за завищеними цінами він також не має відношення

Фото: з відкритих джерел

Агент НАБУ Євген Шевченко, заявив, що не створював жодної приватної армії, як це йому закидає Служба безпеки України та знаходиться на свободі. Він також чекає, коли СБУ зможе надати докази його причетності до справи та покази свідків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Шевченка.

"Семен (Семенченко – ред.) тим часом створив власну охоронну компанію в Україні і мені (чомусь?) також закидають участь у її створенні і її діяльності, хоча ні де-юре, ні де-факто я не мав і не маю до неї жодного відношення. І я думаю, що насправді в СБУ достеменно про це знають, тому що достатньо передивитись дані білінгу, щоб побачити, що за три роки я лише одного разу (!) був у них на базі – так, це було ще восени 2018 року, і провів я там аж п’ять хвилин", - зазначив він.

За його словами, він готовий пройти поліграф та дати усі показання СБУ, адже вважає себе непричетним до таких серйозних правопорушень.

"Послухайте, клоуни з 95-го кварталу, якщо ви не в курсі, то заводи купують продукцію через проведення тендерів на "Прозоро" – яким (поясніть це мені, собі і людям) чином, хтось може щось продавати "за завищеними цінами", якщо у тендерах перемагає той учасник, ціна якого є найнижчою серед всіх інших учасників тендеру??? Чекаю на оприлюдення конкретних договорів і тендерної документації хоча би одній такій реалізованій угоді, де була здійснена поставка і оплачені кошти "по завищеною ціною", - додав він.

Шевченко також натякнув на зв’язок розслідування із його звинуваченням керівника Офісу президента Андрія Єрмака у державній зраді по справі "вагнерівців".

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявили, що агент НАБУ Євген Шевченко спільно із нардепом 8 скликання Семеном Семенченком створив приватну військову компанію і займався постачанням в Україну з Росії військових товарів.