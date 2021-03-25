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25 березня 2021, 11:50 4

В Україні почав діяти закон про Бюро економічної безпеки

25 березня 2021, 11:50 4
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Бюро замінить податкову міліцію
Бюро замінить податкову міліцію
Фото з відкритих джерел
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В Україні створять Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію. Відповідний закон у четвер, 25 березня, набув чинності.

Вчора документ опублікували у виданні "Голос України", пише RegioNews.

Закон набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, крім пункту 5 цього розділу, який набирає чинності з дня оголошення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності цим закону", - свідчить текст документа.

Варто підкреслити, що для уникнення колапсу в системі передбачений перехідний період. Кримінальні провадження передадуть Генеральній прокуратурі. Коли ж у штаті Бюро економічної безпеки буде 30% працівників - справи перейдуть до відомства.

У державному бюджеті на цей рік на потреби новоствореного відомства передбачили 587 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 28 січня Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.

Україна СБУ закон бюджет законопроєкт

 
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